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Пять человек, в том числе четверо полицейских, погибли в ДТП на Алтае

, 17:37 | Карина Бернтгольц 140

Авария произошла в Алейском районе на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр.

Фото: РИА Новости / Александр Кондратюк

Пять человек, в том числе четверо сотрудников правоохранительных органов, погибли в Алейском районе Алтайского края. Авария произошла на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону, служебная машина полиции ВАЗ-21074 столкнулась на трассе с Toyota Corolla Fielder.

По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять правоохранителей. Четверо из них скончались в результате аварии, и еще одна женщина доставлена в больницу.

В салоне иномарки в момент ДТП было три человека, один из которых погиб, двое госпитализированы. Информация о происшествии уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль сбил четырех человек на пешеходном переходе в Саратове

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