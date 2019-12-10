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«Мне бы такого!»: Обнаженный Тарзан в костюме Деда Мороза восхитил фанаток

, 8:34 | Ниса Мурзанаева Фото 449

49-летний Сергей Глушко похвастался идеальным прессом и необычным подарком.

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Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Артист Тарзан, чье настоящее имя Сергей Глушко, впечатлил фанаток новой публикацией в Instagram. Супруг певицы Натальи Королевой опубликовал в соцсеть снимок, на котором предстал обнаженным с накинутым на плечи халатиком Деда Мороза.

На фотографии звезда позирует в компании еще трех сексуальных красавчиков. Причинные места мужчины прикрывают упаковками с подарками. Провокационным фото Тарзан решил привлечь внимание поклонников к своему новогоднему шоу.

«Этот подарок под елку не положишь — он всегда стоИт!» — дерзко подписал пост знаменитость.

Instagram @tarzan___official

Поклонницы буквально завалили кумира восторженными комментариями. Многие фанатки признались — они мечтают о таком мускулистом Дедушке Морозе, как Тарзан. Подписчицы уверили любимца, что очень ждут выхода его нового шоу. Пользователи соцсети похвалили Сергея Глушко за идеальную физическую форму и невероятное обаяние.

«Хорошие Деды Морозы, аж жар пошел от таких»;

«Мне бы такого Деда Мороза! Ух…»;

«Русские Деды Морозы самые сексуальные и красивые», — написали фолловеры.

Однако некоторым юзерам фото полуобнаженного 49-летнего Тарзана пришлось отнюдь не по душе. По мнению злопыхателей, публиковать подобные снимки в его возрасте просто неприлично.

«Стремно почти в 50 заниматься продажей тела. Наверное, Натали перекрыла кислород, что снова взялись за старое…» — заявил хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Глушко в одних стрингах изобразил супергероя с феном в руках.

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