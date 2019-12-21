Миллер раскрыл детали газового соглашения с Украиной

Соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет «Экономика сегодня».

«В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству „Газпром“ и „Нафтогаз“ подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон», — сказал он.

Миллер уточнил, что компания может выплатить Украине около 2,9 миллиарда долларов, но сделать это необходимо до 29 декабря. «Газпром» и правительство Украины намерены подписать мировое соглашение, по которому будут сняты претензии Антимонопольного комитета Незалежной​, оцененные в Киеве на сумму около 7,4 миллиарда долларов.

Ценообразование и гарантии сторон

Как отмечается в протоколе, который стороны подписали накануне, цена будет формироваться за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок, которые, в свою очередь, будут возможны при условии выполнения в полном объеме договоренностей по транзиту.

По словам Миллера, российская компания подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

В свою очередь «Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, принимая на себя риски переходного периода.

«Компания-организатор забронирует транспортные мощности на пять лет в объеме 225 миллиардов кубических метров, в том числе 65 миллиардов кубических метров — на 2020 год, 40 миллиардов кубических метров — на 2021 и последующие годы при условии установления конкурентного тарифа», — сказал Миллер.

Роль Еврокомиссии будет заключаться в гарантировании соответствия принятых в Евросоюзе норм регулирования транспортировки газа через Украину, а Киев должен обеспечить независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования.

Протокол по транзиту газа

В Минске 20 декабря по итогам переговоров российская и украинская стороны подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. В частности, в документе отмечается, что уровень тарифов на транзит должен соответствовать уровню тарифов в Западной и Центральной Европе.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак также прокомментировал ход переговоров по транзиту газа через Украину в европейские страны.