Два автомобиля столкнулись на Садовом кольце в центре столицы возле станции метро «Маяковская», через несколько минут произошло возгорание. На место прибыли пожарные расчеты, которые потушили огонь. Несмотря на внушительных размеров столб пламени, пострадавших в результате ДТП нет.

Как сообщила столичная Госавтоинспекция в Twitter, движение транспорта по внутренней стороне Садового кольца ограничено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом ДТП в Москве, когда в результате падения автомобиля с моста в реку Яузу на Оленем валу погибли два человека.