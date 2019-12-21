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Два автомобиля вспыхнули на Садовом кольце в Москве — видео

, 22:12 | Сергей Зеленский Видео 21

Несмотря на столб пламени, обошлось без пострадавших.

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Фото, видео: Instagram @dharma_initiative_hydra, 5-tv.ru

Два автомобиля столкнулись на Садовом кольце в центре столицы возле станции метро «Маяковская», через несколько минут произошло возгорание. На место прибыли пожарные расчеты, которые потушили огонь. Несмотря на внушительных размеров столб пламени, пострадавших в результате ДТП нет.

Как сообщила столичная Госавтоинспекция в Twitter, движение транспорта по внутренней стороне Садового кольца ограничено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом ДТП в Москве, когда в результате падения автомобиля с моста в реку Яузу на Оленем валу погибли два человека.

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