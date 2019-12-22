Гороскоп на 22 декабря: Луна в знаке Весов покровительствует мечтателям

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 декабря, всем знакам зодиака рекомендуется абстрагироваться от проблем и немного повитать в облаках. Не спешите спускаться на землю. Вместо этого займитесь визуализацией своих желаний. Луна в знаке Весов покровительствует мечтателям, а день зимнего солнцестояния идеально подходит для того, чтобы задуматься о планах на жизнь.

♈ Овен

Овны, вы замечали, что вся ваша жизнь — это сплошной цикл? Все движется по кругу. Нет определенного начала или конца. Завершение каких-либо событий всегда связано со стартом чего-то нового. Как только вы смиритесь с законом бесконечности, вы перестанете так тяжело воспринимать перемены в вашей жизни.

Космический совет: перестаньте жить прошлым и взгляните на перемены позитивно.

♉ Телец

Тельцы, задумайтесь: отношения вас тянут вниз или вверх? Рядом с вами должен быть партнер-наставник — тот, кто может вас чему-то научить. Если вы видите, что вторая половинка заставляет вас отказываться от собственных целей и принципов, оцените: того ли человека вы выбрали. Если вы сомневаетесь, возьмите перерыв. Проведите несколько дней в одиночестве и проанализируйте свой роман.

Космический совет: будьте честны с собой и со своим партнером.

♊ Близнецы

Близнецы, никто вам не может помочь так же хорошо, как вы сами. За свою жизнь бы приобрели колоссальный опыт и неиссякаемый запас знаний, что поможет вам найти выход из любой ситуации. Пришло время осознанно использовать мудрость, дарованную вам Вселенной, и перестать слушать советы других. Запомните: вы — творец своей судьбы и никто не вправе в нее вмешиваться.

Космический совет: полагайтесь только на себя при решении сложных вопросов.

♋ Рак

Раки, ваша мантра на сегодня: плывите по течению. Если перед вами не загорается зеленый свет, нет смысла ехать на красный. Таким образом Вселенная посылает вам знак, что следует отказаться от своих планов и изменить траекторию пути. Только в том случае, если вы будете обращать внимание на сигналы космоса, вы сможете быть по-настоящему счастливы.

Космический совет: будьте внимательны к знакам.