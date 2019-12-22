Гороскоп на 22 декабря: Луна в знаке Весов покровительствует мечтателям

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 декабря, всем знакам зодиака рекомендуется абстрагироваться от проблем и немного повитать в облаках. Не спешите спускаться на землю. Вместо этого займитесь визуализацией своих желаний. Луна в знаке Весов покровительствует мечтателям, а день зимнего солнцестояния идеально подходит для того, чтобы задуматься о планах на жизнь.
♈ Овен
Овны, вы замечали, что вся ваша жизнь — это сплошной цикл? Все движется по кругу. Нет определенного начала или конца. Завершение каких-либо событий всегда связано со стартом чего-то нового. Как только вы смиритесь с законом бесконечности, вы перестанете так тяжело воспринимать перемены в вашей жизни.
Космический совет: перестаньте жить прошлым и взгляните на перемены позитивно.
♉ Телец
Тельцы, задумайтесь: отношения вас тянут вниз или вверх? Рядом с вами должен быть партнер-наставник — тот, кто может вас чему-то научить. Если вы видите, что вторая половинка заставляет вас отказываться от собственных целей и принципов, оцените: того ли человека вы выбрали. Если вы сомневаетесь, возьмите перерыв. Проведите несколько дней в одиночестве и проанализируйте свой роман.
Космический совет: будьте честны с собой и со своим партнером.
♊ Близнецы
Близнецы, никто вам не может помочь так же хорошо, как вы сами. За свою жизнь бы приобрели колоссальный опыт и неиссякаемый запас знаний, что поможет вам найти выход из любой ситуации. Пришло время осознанно использовать мудрость, дарованную вам Вселенной, и перестать слушать советы других. Запомните: вы — творец своей судьбы и никто не вправе в нее вмешиваться.
Космический совет: полагайтесь только на себя при решении сложных вопросов.
♋ Рак
Раки, ваша мантра на сегодня: плывите по течению. Если перед вами не загорается зеленый свет, нет смысла ехать на красный. Таким образом Вселенная посылает вам знак, что следует отказаться от своих планов и изменить траекторию пути. Только в том случае, если вы будете обращать внимание на сигналы космоса, вы сможете быть по-настоящему счастливы.
Космический совет: будьте внимательны к знакам.
♌ Лев
Львы, как долго вы планируете оставаться в запертой квартире? Таким образом вы рискуете заработать клаустрофобию или даже меланхолию. Все, что вам нужно сейчас — активный отдых, разговоры с друзьями, вечеринки и прогулки по ночному городу. Отключите свой телефон, забудьте о проблемах и просто расслабьтесь.
Космический совет: научитесь получать от жизни удовольствие.
♍ Дева
«Жизнь — борьба, и, чтобы стать счастливым, ее нужно выиграть», — это высказывание древнейшего китайского мудреца должно вас мотивировать на достижение собственной цели. Запомните: дача не приходит к тем, кто сидит сложа руки, успех любит людей сильных духом, которые твердо знают, чего хотят.
Космический совет: боритесь за свое счастье.
♎ Весы
Весы, сегодня Вселенная покровительствует вам. Вы — прирожденные мечтатели, которые привыкли витать в облаках. Обычно это качество не ведет ни к чему хорошему, однако сегодня оно сыграет в вашу пользу. Возьмите в руку листок и ручку и напишите все, чего вам не хватало в жизни долгие годы. Вот увидите, как по волшебству, мечты в один миг исполнятся.
Космический совет: визуализируйте свои желания.
♏ Скорпион
Скорпионы, вы замечали, что деньги всегда плывут к вам в руки, когда вы в них очень нуждаетесь? Думаете это удача? Нет. Вы заслужили жить обеспеченно. Таких трудяг, как вы, редко можно встретить среди знаков зодиака. Вселенная ценит ваши усилия и всегда награждает перед Новым годом.
Космический совет: терпение и труд все перетрут.
♐ Стрелец
Стрельцы, научитесь жить настоящим. Ваше счастье — здесь и сейчас. Нет смысла искать лучшую жизнь в прошлом или в будущем. Вы сами — кузнец своего счастья и вправе изменить свою жизнь в любой момент. Задумайтесь, что вам мешает быть счастливым. Работа, личная жизнь, ссоры с друзьями? Проанализируйте свою жизнь и разрешите все недоразумения.
Космический совет: избавьтесь о того, что вам мешает быть счастливым.
♑ Козерог
Сегодня вы должны вспомнить о том, что обладаете уникальным даром — потрясающей интуицией. Козероги, ваше умение предсказывать будущее некоторым кажется магическим. Пробудите свою внутреннюю ведьму! Попробуйте руководствоваться не здравым смыслом, а своими чувствами. Сегодня они будут лучшим советчиком для вас.
Космический совет: используйте свою потрясающую интуицию в решении вопросов.
♒ Водолей
Водолеи, как часто вы говорите «люблю» своей второй половинке? Раз в неделю, в месяц, в год? Вы не думайте, что такое холодное отношение с вашей стороны может заставить партнера сомневаться в ваших чувствах? Иногда слова даже важнее, чем поступки. Почему бы не сделать возлюбленной комплимент или пожелать хорошего дня? Это поможет скрасить даже самый хмурый день и заставит вашу вторую половинку улыбнуться.
Космический совет: проявите чувства к своей второй половинке.
♊ Рыбы
Рыбы, вспомните, каким человеком вы были еще год назад, сколько трудностей пережили и сколько страхов вам предстояло перешагнуть. Неужели вы думаете, что все это было зря? Разве препятствия не помогли вам закалить характер и стать тем, кем вы являетесь сегодня? Каждое испытание, через которое вы проходите, послано вам для того, чтобы вы научились чему-то новому. Продолжайте двигаться вперед шаг за шагом. Не сомневайтесь, вас ждет прекрасная жизнь.
Космический совет: перестаньте бояться трудностей и начните их преодолевать.
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