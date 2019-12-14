Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря

Представителям всех знаков зодиака предстоит положительная неделя. Многие почувствуют большой заряд энергии и прилив уверенность в собственных силах ощутят многие. Время идеально для решительных действий и активных начинаний. Единственный минус — возможна некоторая неясность при коммуникации.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет сгладить углы в непростых ситуациях, а прилив сил направит в плодотворное русло.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит позитивная неделя, которая принесет упорядоченность действий и поможет направить свою энергию в нужное русло. Также неделя подходит для вдумчивой и интеллектуальной работы, которая обычно может быть вам не очень по душе.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов подходит к завершению период конфликтов и противостояний. На следующей неделе эта энергия может еще ощущаться, но быстро пойдет на спад. Вам становится проще настроиться и ввести созидательную деятельность ради практических результатов.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов может посетить разбросанность, неспособность сконцентрироваться, действовать по плану и даже невозможность связно мыслить. Неделя не благоприятна для умственной работы, переговоров и вообще важных обсуждений. Также вы можете больше обычного быть склонны к спорам.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков это будет неделя энергичных поступков и повышения уровня физических сил. Вам будет проще, чем обычно, отстаивать свои интересы, вы будете чувствовать особую уверенность. Также повышается желание заниматься спортом. Неделя хороша для проявления инициативы и решительных действий.

Лев — гороскоп на неделю

Львы смогут хорошо распланировать предстоящую неделю, а также точно донести эти планы до окружающих. Неделя способствует коммуникации и переговорам. Также вы можете посвятить неделю умственной работе или планированию.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на следующей неделе активные действия будут удаваться лучше, чем планирование или размышления. Также постарайтесь меньше препираться с окружающими, не придирайтесь к их недостаткам: на предстоящей неделе вам не удастся точно изложить свою точку зрения, а отношения вы можете подпортить.

Весы — гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе предстоит приятное общение, светские мероприятия, разговоры, легкая болтовня. При этом вы можете завести новые знакомства, обрести нужные связи. Позвольте себе приятное, ни к чему не обязывающее общение.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы испытают продолжающийся прилив глубинных сил. Внутри вас может происходить процесс регенерации, глубинного восстановления. А избыток силы вы направите на достижение своих целей, убеждение окружающих или борьбу с ними. Однако эти энергии не подходят для разрешения конфликтов или утонченного общения.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам на предстоящей неделе стоит попытаться изложить свои идеи письменно или устно. То есть попробовать максимально четко сформулировать свое мировоззрение и, возможно, донести его до окружающих. А если изложение ваших идей понадобится вам на работе — тем более неделя будет благоприятна для этого.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги почувствуют способность уверено двигаться к своим целям. Ничто не сможет сбить вас с пути, если вы приложите некоторые усилия. А также в вас проявится здоровый соревновательный дух, который поможет вам повысить планку и поставить перед собой довольно амбициозные цели.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев это будет неделя идеальная для изложения своих идей, общения с ближними, открытий и озарений. Постарайтесь расширить свой кругозор, узнавайте новое, прислушайтесь также к тому, что говорят вам окружающие люди. Избегайте конфликтов и слишком напористой деятельности — такая активность, скорее всего, создаст вам только сложности.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам на предстоящей неделе будет сложно не запутаться в том, что они думают, чего хотят, что имеют сказать окружающим. Для личной жизни это будет более благоприятный период. Возможно повышение сексуальной энергии и сильное стремление к плотскому союзу. Также ваш уровень энергии и уверенность в себе будут выше обычного.

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