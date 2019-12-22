Полиция Берлина возможно предотвратила новый теракт на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац. Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Во время проверки документов выяснилось, что один из двух подозрительных мужчин, был связан с запрещенной в России террористической организацией ИГ. На другого в США был выдан ордер на арест. Полиция задержала мужчин.

Площадь Брайтшайдплац была экстренно эвакуирована. Полиция вела поиски подозрительного предмета, который мужчины могли оставить в толпе гуляющих.

Как выяснилось позднее, после проведенного обыска, никакого подозрительного предмета так и не было найдено. Полиция сняла оцепление.

Обстоятельства ЧП устанавливается.

Именно на площади Брайтшайдплац три года назад тунисец Анис Амри устроил теракт, в результате которого погибли 12 человек. Еще 48 пострадавших были госпитализированы. Все произошло вечером 19 декабря 2016 года. Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка. Он успел скрыться с места совершения теракта, но через четыре дня он был ликвидирован на окраине Милана итальянской полицией.