Видео с удушением и семь пропавших женщин: скрывает дом фотографа в Филадельфии

CBS News: следы семи пропавших женщин привели в дом фотографа в Филадельфии

Полиция расследует исчезновение как минимум семи женщин, чьи судьбы могут быть связаны с одним жилым домом. Во время обысков следователи обнаружили видеозаписи с предполагаемыми сценами насилия, следы ДНК и спрятанный в стене сейф. Об этом сообщает CBS News.

В центре расследования оказалось трехэтажное здание в американском штате Филадельфия. Дом ранее принадлежал Рэймонду Хоршу, известному под прозвищем Р. С. Мужчина занимался эротической фотографией и снимал фильмы с постановочными сценами жестокости.

Хорш умер в 2025 году в возрасте 82 лет. При жизни обвинений в причастности к исчезновениям женщин ему не предъявляли.

Однако изучение архивов, обнаруженных в его доме, заставило полицейских предположить, что некоторые видеозаписи могли запечатлеть реальные преступления.

Следователи установили связь здания с семью пропавшими женщинами. Пятерых из них правоохранители считают вероятно погибшими. При этом тела не найдены, а обстоятельства исчезновения остаются неизвестными.

Душил на видео

Особое внимание следователей привлек архив Хорша, состоящий более чем из миллиона фотографий и видеозаписей. Во время изучения материалов обнаружили кадры, на которых мужчина, предположительно, душит женщину.

Родственник пропавшей Николь Фусаро сообщил журналистам, что полиция допускает: именно его двоюродная сестра могла быть запечатлена на видео. Фусаро исчезла в 2018 году в возрасте 27 лет. С тех пор ее близкие не знают, что с ней произошло.

Журналисты подтвердили существование видеозаписи, но не смогли самостоятельно установить личность женщины, попавшей в кадр.

Другие материалы также вызвали подозрения правоохранителей. К середине сентября 2026 года следователи установили личности 58 человек, изображенных на фотографиях и видео из дома Хорша. Однако на тот момент удалось изучить лишь около 30% цифрового архива. Сотни тысяч файлов еще ожидали проверки.

Эксперты предупреждали, что постановочные сцены и реальные преступления необходимо различать. Сами по себе видеозаписи не позволяют окончательно установить факт убийства.

Случайное задержание привело полицию к дому

Расследование началось в июне 2026 года после задержания сына фотографа, 44-летнего Юджина Хорша. Мужчина припарковал автомобиль BMW в запрещенной зоне неподалеку от исторического здания Индепенденс-холл.

Во время проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, запрещенные вещества и поддельное удостоверение сотрудника федеральной службы по борьбе с наркотиками.

Но внимание следователей привлекла и женщина, находившаяся рядом с Юджином. При ней оказалось удостоверение личности Блэр Тонзелли, пропавшей в 2023 году.

По сведениям журналистов, женщина ранее рассказала полицейским, что в подвале дома Хоршей с людьми происходили страшные вещи. После этого сотрудники полиции и ФБР начали изучать здание.

Юджин унаследовал дом после смерти отца. Сейчас он находится под стражей по федеральным обвинениям, связанным с оружием и поддельными документами. К исчезновению женщин обвинения не относятся. Его адвокат отрицает причастность клиента к предполагаемым преступлениям.

В подвале нашли химикаты, а в стене — сейф

Обыски продолжались несколько месяцев. Следователи исследовали комнаты, вскрывали части стен и полов, проверяли подвал. Внутри обнаружили лабораторное оборудование и емкости с неизвестными веществами. Их отправили на экспертизу.

Правоохранители проверяли версию, что некоторые химикаты могли использоваться для уничтожения улик или человеческих останков. Однако подтверждений этому на момент публикации нет.

В здании также нашли пять погребальных урн и сейф, спрятанный за стеной. Содержимое урн изучали отдельно.

При обследовании помещений использовали люминол. Это химическое вещество помогает обнаруживать следы, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

В некоторых местах специалисты зафиксировали реакцию, потребовавшую дополнительного исследования. Также были взяты образцы ДНК.

Что нашли во дворе после трех недель раскопок

В октябре полиция и ФБР приступили к раскопкам территории возле дома. Тяжелая техника вскрывала грунт на заднем и переднем дворах. Проверили даже участок, где раньше стоял сарай.

Следователи обнаружили кости 15 октября. На место вызвали судмедэкспертов. Однако последующий анализ показал, что останки принадлежали животным.

Поисковые работы завершились 23 октября. Человеческих останков на участке не нашли. При этом часть обнаруженных предметов отправили для дальнейшего исследования.

Что известно о судьбе пропавших женщин

Среди женщин, связанных с домом, числятся бывшая жена Рэймонда Хорша Эми Макхейл, исчезнувшая в 2016 году, Николь Фусаро и Блэр Тонзелли. В материалах расследования также упоминаются Габриэль Амарандо, Марибель Фрессес и еще две неназванные женщины.

Главный вопрос остается открытым: действительно ли они стали жертвами убийств или часть обнаруженных записей содержит постановочные сцены? Следователи продолжают изучать цифровые материалы и результаты экспертиз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.