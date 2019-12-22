«Папа гордится»: Сын Плющенко восхитил фанатов выразительным чтением стихов

Сын российского фигуриста Евгения Плющенко и ведущей Яны Рудковской не перестает восхищать фанатов своими талантами. Поклонники не сомневаются в том, что для своего возраста мальчик показывает впечатляющие результаты на льду, однако, как выяснилось, он также великолепно освоил программу по литературе.

Находясь в салоне самолета, наследник знаменитостей прочитал на камеру два стихотворения: «Береза» Сергея Есенина и «Бородино» Сергея Лермонтова. Родители были в восторге от успехов Саши.

«Папа гордится», — отметила Рудковская.

Комментируя видеозапись, выложенную на странице сына Плющенко в Instagram, фолловеры признали, что у ребенка хорошо бы получилось не только кататься на льду, но выступать на сцене. Впрочем, судя по большому числу тренировок, мальчик уже решил, что хочет построить спортивную карьеру.

«Умничка! Браво! Золотой ребенок!»

«Чудо-малыш!»

«Молодчинка Санечка!»

«Актер бы хороший получился,» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Плющенко готовится превзойти отца-фигуриста в исполнении трюков.