Дамские угодники: Названы лучшие любовники по знаку зодиака

|
Карина Бернтгольц
67 246

По мнению астрологов, некоторые мужчины едва ли не с рождения знают, чего хочет женщина и как ее удивить.

Дамские угодники: Названы лучшие любовники по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/ZAM-Photography

По мнению астрологов, представители некоторых знаков зодиака едва ли не с рождения знают, как найти ключ к сердцу любой женщины. Они являются отличными любовниками и с легкостью производят впечатление на противоположный пол. Обаяние, харизма, внимательность — это еще не все преимущества, благодаря которым они обходят конкурентов., пишет «МК в Волгограде.ру»

Близнецы

Мужчины, рожденные под знаком Близнецов, лучше других знают, как покорить самых капризных красавиц. Общительность и внимание к деталям помогают им найти подход к любой даме и завоевать ее симпатию.

Раки

Раки — лучшие семьянины и знатоки женской психологии. Своей второй половинке они всегда внушают уверенность в том, что их роман закончится свадьбой. В представителях этого знака зодиака женщины находят поддержку и опору. Они не променяют раков ни на кого другого, поскольку знают, что стабильность — залог успешных отношений.

Весы

Весам очень тяжело угодить, однако, если они встретят «ту самую», они сделают все, чтобы завоевать ее расположение. Представители этого знака зодиака готовы на любые подвиги ради своей благоверной и, как правило, женщины не могут устоять перед такими ухаживаниями.

Скорпионы

Скорпионы едва ли не с рождения знают, чего хотят женщины, однако никогда не станут жертвовать своими принципами ради дамы сердца. Представителей прекрасного пола привлекает в представителях этого знака их мужественность и харизма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими мужчинами нельзя заводить роман.

-12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.14
0.47 83.71
0.60
Дамские угодники: Названы лучшие любовники по знаку зодиака

Последние новости

11:54
ВКонтакте подвела первые итоги программы монетизации видео
11:43
Суд отказал Земфире в иске к оскорбившему ее Гришковцу
11:34
В Доме кино началось прощание с Марком Рудинштейном
11:30
Изнуренный вид и градусник: Регина Тодоренко провела ночь в больнице
11:21
Откровенный и деловой: главные тезисы телемоста Путина и Байдена
11:07
Дамские угодники: Названы лучшие любовники по знаку зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака
Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете
Не храните это дома! ТОП-10 вещей, притягивающих несчастья и нищету
Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан за убийство 30 летней давности

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа