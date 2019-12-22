Стогривенные купюры с лицом Зеленского продают в сети

Сувенирные купюры номиналом 100 гривен с изображением лица президента Украины Владимира Зеленского начали продавать в сети. Приобрести такую банкноту можно за 150 рублей, в частности на китайском сайте розничной торговли Taobao.com.

Как видно ка фотографии, размещенной на просторах интернета, на лицевой стороне такой купюры запечатлен украинский флаг, герб и портрет президента. На обратной —лицо Зеленского, а также статуя Свободы на площади Независимости в центре Киева.

prom.ua

На обеих сторонах сувенира нанесена надпись «памятная банкнота», что не позволяет расплачиваться подобными купюрами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что носки с цитатами Владимира Зеленского можно купить на Украине.