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Американские эксперты назвали военную сферу, в которой США уступают России

, 8:26 | Игорь Рязов Видео 40

Аналитики объясняют отставание США военными кампаниями в Ираке и Афганистане.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy, 5-tv.ru

Аналитики стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что артиллерия армии США уступает российским вооружениям. Об этом говорится в статье в американском журнале National Interest.

Издание отмечает, что артиллерия США не может похвастаться значительными успехами в развитии за последние два десятка лет. Дело в том, что с начала 2000-х годов Пентагон сосредоточился на борьбе с повстанцами из-за военных кампаний в Ираке и Афганистане, пишет «Экономика сегодня».

Для поддержки своей пехоты американские военачальники использовали самолеты и вертолеты, а не артиллерию. В результате артиллеристы стали получать меньше опыта, чем до террористических актов 11 сентября 2001 года.

Эксперт RAND Corporation Джон Гордон отметил, что в итоге американская артиллерия стала менее эффективной. Российская тем временем продолжала развиваться, получив мощные гаубицы, реактивные системы залпового огня, ракеты «Искандер» и многое другое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские эксперты признали российский штурмовой автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя».

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