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Лена Миро раскритиковала Брухунову в роли ведущей «Модного приговора»

, 21:14 | Мия Субботина 46

Блогер считает, что помощнице Петросяна нельзя доверять вести программу о стиле и моде.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный блогер Лена Миро решила пройтись по 30-летней помощнице Евгения Петросяна. Недавно Татьяну Брухунову пригласили в популярную программу «Модный приговор» в качестве нового адвоката, на место Надежды Бабкиной. Миро решила порассуждать получилось бы у Татьяны стать ведущей шоу на Первом канале, если бы ее протеже не был бы известный юморист. По мнению блогера, она вряд ли бы сумела попасть на телевидение.

Она считает, что помощница сатирика никогда не станет стильной, а значит доверять ей вести такую передачу просто нелогично.

«Брухунова в „Модном приговоре“ — это ржака. Где Танечка и где, простите, мода?» — пишет автор.

Instagram @bruhunova

Блогер призналась, что считала Татьяну не очень красивой, но умной девушкой. Однако сейчас она иронично пишет, что ошибалась, когда взялась судить человека по внешнему виду. Лена считает, что малопривлекательный образ Брухуновой в итоге не показал наличие ума у нее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Лена Миро пристыдила Бабкину за неестественную красоту.

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