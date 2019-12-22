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«Спасибо за грязь!»: Дана Борисова набросилась на 12-летнюю дочь в сети

, 17:47 | Ниса Мурзанаева Фото 255

Наследница телеведущей Полина вынуждена была переехать к отцу.

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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official

В сети бурно обсуждают новость о возможном возвращении Даны Борисовой к старым привычкам. Телеведущую подозревают в употреблении наркотических веществ. Первой о срыве матери высказалась дочка знаменитости — 12-летняя Полина.

Девочка заявила, что мама «ударила ее по голове айфоном», после чего малышку доставили в больницу. В медучреждении Полине никаких травм не диагностировали, однако с тех пор она живет в доме у отца. После происшествия общественность ополчилась на Дану Борисову, обвиняя ее не только в издевательствах над ребенком, но и в употреблении запрещенных препаратов, сообщает издание «Дни.ру».

Телеведущая решила ответить злопыхателям и сдала множество анализов на наркотики сразу в нескольких столичных клиниках. Результаты тестов показали, что звезда «чистая» — в ее крови не обнаружено следов наркотических веществ.

Instagram @danaborisova_official

Из-за скандала, спровоцированного дочкой, Дана Борисова вынуждена была потратить около 60 тысяч рублей на анализы. Также звезда потеряла уйму нервов и времени. Поведение родного ребенка, очевидно, очень расстроило телеведущую.

«Спасибо тебе, любимая Полина, за всю грязь, которую получаю от тебя взамен на понимание и любовь», — высказалась знаменитость в Instagram.

Ранее 5-tv.ru опубликовал полную хронологию конфликта Даны Борисовой и ее дочки.

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