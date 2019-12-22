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Дэвид и Виктория Бекхэм крестили младших детей перед Рождеством

, 23:19 | Светлана Александрова Видео 55

Новостью поделилась сама Виктория, выложив в соцсети фотографии с церемонии из церкви в Глостершире.

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Фото, видео: Instagram @victoriabeckham

Дэвид и Виктория Бекхэм за несколько дней до Рождества решили крестить своих младших детей — восьмилетнюю Харпер и 14-летнего Круза. Таинство состоялось в субботу в церкви, расположенной неподалеку от их загородного дома в английском Глостершире.

Новостью поделилась в Instagram сама Виктория, опубликовав фотографии с церемонии. На одной из них нарядные Харпер и Круз стоят рядом друг с другом, а на другом снимке вместе с семьей запечатлены и старшие сыновья звездной пары — 20-летний Бруклин и 17-летний Ромео.

Instagram @victoriabeckham

Как следует из поста, крестными родителями младших Бекхэмов стали актриса Ева Лонгория, певец Марк Энтони, а также стилист Кен Пейвс и футбольный агент Дейв Гарднер.

Позже в Instagram Бруклина Бекхэма появилось видео с вечеринки в честь крещения, на которой его родители трогательно танцуют вместе. Как сообщает Mirror, в списке гостей значились такие звезды, как Элтон Джон и Лив Тайлер.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, летом этого года знаменитый футболист и бывшая солистка группы Spice Girls отпраздновали 20-летие супружеской жизни.

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Дэвид и Виктория Бекхэм крестили младших детей перед Рождеством

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