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Роуминг между Россией и Белоруссией должен быть отменен до сентября 2020 года

, 18:26 | Светлана Александрова Видео 75

Дата отмены платы за входящие звонки прописана в дорожной карте, которую Москва уже подписала. Теперь дело за Минском.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Julian Stratenschulte

Плата за входящие вызовы в роуминге между Россией и Белоруссией должна быть отменена до сентября 2020 года. Эта дата значится в финальной версии дорожной карты, которая на днях подписана Россией и теперь ожидает подписания белорусской стороной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкомсвязи РФ.

«Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года», — цитирует агентство пресс-секретаря министерства Евгения Новикова.

По его словам, к этому времени должны быть закончены все необходимые подготовительные — технические и организационные — работы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вопросы дальнейшей интеграции России и Белоруссии в Союзное государство обсуждались на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге 20 декабря.

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