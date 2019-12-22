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  4. В Букингемском дворце ответили на слухи об отречении королевы Елизаветы II

В Букингемском дворце ответили на слухи об отречении королевы Елизаветы II

, 19:40 | Ниса Мурзанаева Видео 17

Британцы уже месяц обсуждают новость о том, что правительница планирует передать полномочия своему сыну — принцу Чарльзу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © I-Images

Месяц назад появилась информация о том, что 93-летняя царствующая королева Великобритании Елизавета II планирует отречься от престола. В Букингемском дворце подобные слухи категорически опровергли. Об этом сообщает издание Daily Star.

Утверждалось, что Елизавета II покинет трон и передаст право на престол законному преемнику — 71-летнему сыну принцу Чарльзу. Британцы предполагали — свидетельством отречения королевы является тот, факт, что престолонаследник стал все чаще появляться на светских мероприятиях вместо матери.

Елизавета II взошла на трон в 1952 году в возрасте двадцати пяти лет. Королева Великобритании считается старейшим из действующих глав государств мира. Правительница имеет четырех детей, младшему из которых 55 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруг королевы Елизаветы II принц Филипп госпитализирован.

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