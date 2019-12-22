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Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

, 18:54 | Светлана Шевченко 15

Договор о транзите российского газа через Украину истекает в конце этого года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» на прямую поставку газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщает «ЛигаБизнесИнформ» со ссылкой на информированные источники.

Известно, что договор о транзите российского газа через Украину истекает в конце этого года. Накануне вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев будут обсуждать прямые поставки после новогодних праздников. Он сообщил, что до Нового года необходимо решение неотложных вопросов, которые связаны с поставкой газа потребителям, а также урегулировать все взаимные претензии и иски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению вице-премьера российского правительства подписанные накануне документы «открывают новую форточку возможностей».

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