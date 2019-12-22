Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» на прямую поставку газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщает «ЛигаБизнесИнформ» со ссылкой на информированные источники.

Известно, что договор о транзите российского газа через Украину истекает в конце этого года. Накануне вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев будут обсуждать прямые поставки после новогодних праздников. Он сообщил, что до Нового года необходимо решение неотложных вопросов, которые связаны с поставкой газа потребителям, а также урегулировать все взаимные претензии и иски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению вице-премьера российского правительства подписанные накануне документы «открывают новую форточку возможностей».