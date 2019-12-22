Видео: петербургские иудеи торжественно отметили начало Хануки

По всему миру 22 декабря иудеи отмечают начало Хануки, которая продлится до 30 декабря. В Петербурге для верующих прошел праздник первой свечи, в рамках которого городская Синагога устроила грандиозный концерт.

Гости мероприятия активно делятся кадрами в социальных сетях. Согласно их записям, перед пришедшими на праздник выступили несколько музыкальных коллективов и мужчина-робот — последний вызвал бурю эмоций у детей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов тоже поздравил еврейскую общину Северной столицы с началом Хануки. Торжественное обращение главы города появилось на сайте Смольного.

«Пусть эти дни будут преисполнены веселья, а сердца наполняются радостью!» — говорится в тексте сообщения.

Старт восьмидневному празднику в Петербурге был дан церемонией зажжения шестиметровой ханукии — специального подсвечника, на котором в течение восьми дней Хануки зажигается по одной свече. Первую из них торжественно зажег главный раввин Петербурга Менахем-Мендел Певзнер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дед Мороз зажег елку и дал старт новогодним праздникам в Петербурге.