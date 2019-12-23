Гороскоп на 23 декабря: Солнце в Козероге помогает упорным в достижении цели

Если ваш любимый человек переживает не самый лучший период, покажите ему свою поддержку. Мы сильнее, когда мы вместе, Рак. Если событие радостное, разделите обязанности поровну. На профессиональном фронте отыщите для себя новые возможности. Начало недели сулит интересное сотрудничество, которое подарит вам реальный шанс подняться по карьерной лестнице.

Космический совет: взяв на себя ответственность за собственное хорошее настроение, вы получаете пару плюсов в карму.

Независимо от того, сколько проблем вам пришлось решить на прошлой неделе, начало новой для вас будет на высокой ноте. Близнецы, решение быть счастливым, независимо от того, что помогает вам держаться в сложных ситуациях — это поступок, достойный уважения. Сегодня вы убедитесь, что среди вашего окружения много людей, которые по-настоящему болеют за вас. Не забудьте выразить им свою любовь и благодарность.

Тельцам этот день принесет с собой важный урок в искусстве установления границ. Помните о любви к себе, чтобы сказать «нет» завышенным требованиям других. Нет ничего постыдного в том, чтобы водрузить себя на первое место. Те, кто действительно любит вас, никогда не отправят вас в ад.

Ваша жизнь превращается в классическую семейную драму Болливуда, когда никто не смотрит. Это время радости и праздника, особенно в окружении членов семьи. Многих Овнов ожидает такое важное событие, как помолвка, свадьба или юбилей, не обязательно ваши, но приглашение вы точно получите. Примите участие в веселье. Не каждый день выдается шанс надеть любимый костюм.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 декабря, у всех знаков зодиака созданы прекрасные условия для систематизации прожитого опыта и формирования перспектив будущего. В этот день легко быть трудолюбивыми, дисциплинированными и терпеливыми. Солнце в Козероге поможет четко удерживать в сознании стратегические цели и ступени их достижения в коллективных формах сотрудничества.

♌ Лев

Львы, вы вышли на финишную прямую. Будьте готовы получить бонус, который вы честно заработали. Вселенная работает на ваше благо, сегодня вы обнаружите, что препятствия, которые ранее удерживали вас, исчезли сами собой. Пригласите тех, кто поддерживал вас все это время, вместе отпраздновать эту маленькую победу над обстоятельствами.

Космический совет: Вселенная имеет большие планы для вас.

♍ Дева

«Обмани меня один раз, позор вам; Обмани меня дважды, позор мне». Девы, вы уже получали предупреждения, остерегайтесь повторения прошлых ошибок. В этот раз есть вероятность заплатить слишком высокую цену за потакание своим желаниям. Если есть хотя бы малейшее сомнение в целесообразности задуманного шага — не делайте его.

Космический совет: берегите себя на этот раз.

♎ Весы

Весы, не ведитесь на внешний антураж. Что будет, когда веселье и флирт закончатся? Последствия поступков становятся очень, очень реальными. Сделайте то, что нужно в этот раз. Пусть выбор падет на достойного партнера, который действительно настроен на развитие ваших отношений и не на словах, а на деле. И тогда именно он окажется вашей точкой силы в штормовом океане жизни.

Космический совет: выберите партнера, который действительно настроен на развитие ваших отношений.

♏ Скорпион

Все не под контролем — и это тоже нормально. Позвольте себе отойти от пульта управления вашей жизнью и отправиться в увлекательное путешествие по собственным мечтам и желаниям. Побудьте некоторое время наедине со своими мыслями, чтобы понять — что вы хотите получить от жизни в ближайшее время. Скорпионы, сегодня — лучшее время, чтобы покончить со старым.

Космический совет: позвольте себе отойти от пульта управления своей жизнью.

♐ Стрелец

Иногда вещи не работают так, как мы хотим, и это тоже нормально. Призовите свое высшее Я, Стрельцы. Задайте себе вопрос, есть ли здесь урок для вас. Есть ли человек или ситуация, что несут вам больше вреда, чем пользы? Избавьтесь от того, что больше не служит вам во благо. Космический совет: Вы — в приоритете. Уходите от людей и ситуаций, которые не приносят вам пользу.

♑ Козерог

Тревога, которую вы испытываете, Козероги, говорит о том, что вы не доверяете божественному плану. А зря. Все в идеальном порядке. 99 из 100, что проблемы, которые одолевали вас в последнее время будут полностью решены. Чтобы избавиться от страхов, визуализируйте свое беспокойство, а потом представьте его уходящим за горизонт. Если остались нерешенные вопросы, ответы на них ищите в своем пространство дзен.

Космический совет: следите за играми, в которые ваш разум играет с вами.

♒ Водолей

Изгоните горечь и разочарование из вашего большого сердца, Водолеи. Мантра, которая поможет вам в этом: простить и забыть. Вселенная предлагает заключить мир там, где была война. Сейчас вы, как никогда раньше, нуждаетесь в любви. Для восстановления душевного равновесия будет полезно провести какое-то время на лоне природы.

Космический совет: время закончить войну.

♊ Рыбы

Иногда вещи легко встают на свои места. В других случаях приходится брать инициативу в свои руки. Управляйте жизнью, Рыбы. Есть проблемы в интимной жизни? Ищите решение проблем в борьбе со своими страхами более раннего периода. Забудьте о запретах. Наберитесь смелости и обретите свой собственный взгляд на происходящее вокруг.

Космический совет: проявите инициативу там, где вам нужно.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря.