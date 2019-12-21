Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Представителей всех знаков зодиака ожидает положительная неделя. Во многих из нас могут проснуться глубинные энергии, которые удастся удачно направить на достижение земных результатов. Также возможна необычайная находчивость, гениальные догадки. Из осложнений — возможна неустойчивость в чувствах, эмоциональные перепады и потребность в новизне, которые могут мешать сложившимся отношениям. Если настроиться на деловой лад, а также использовать проявляющуюся изобретательность — неделя пройдет наилучшим образом.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет сгладить углы в непростых ситуациях, а прилив сил направит в плодотворное русло.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов ожидает неделя с небольшим позитивным влиянием. Общий приток сил в начале недели, а также продолжающееся состояние организованности и самоконтроля помогут вам показать выдающиеся результаты. В целом неделю для вас можно описать как насыщенную чувствами и действиями.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам на следующей неделе предстоит период практической деятельности и земных результатов. Вас ничто не будет отвлекать от движения к вашим целям. Такая целеустремленность, скорее всего, начнет приносить позитивные плоды.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит пережить непростую неделю. Состояние рассеянности в сочетании с конфликтностью может привести к ситуациям, где вы что-то неправильно поняли, и на почве этого возникла размолвка. Постарайтесь не винить в этом окружающих. Но также позаботьтесь и о том, чтобы не пострадала ваша самооценка. Лучше всего пока не участвовать в серьезных переговорах и принятии важных решений.

Рак — гороскоп на неделю

Раки на предстоящей неделе могут вспомнить старые обиды. Не цепляйтесь за них, не давайте им воскреснуть и снова отравлять ваши отношения с окружающими. Но и не гоните их прочь. Просто проживите их и отпустите, не привязываясь.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов это будет очень позитивная неделя. Собранность, контроль и уверенность в себе будут сопутствовать вам. Благодаря этому вы производите позитивное впечатление на окружающих, везде успеваете, и чувствуете себя превосходно.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Возможно, кто-то неуважительно отнесется к вашему труду или будет принижать ваши достоинства. Вам лучше всего не ввязываться в эти конфликты, а продолжать работать, настроившись на значимые для вас стратегические цели.

Весы — гороскоп на неделю

Весы будут чувствовать позитивный прилив энергии обаяния, способности расположить к себе окружающих. Это поможет вам находить общий язык с самыми разными людьми. Посвятите предстоящую неделю приятному общению, даже когда оно кажется не слишком перспективным.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам на предстоящей неделе будет относительно легко упорядочить свой сложный внутренний мир. Это может быть очень важно для вас, если вы хотите достичь внешних практических результатов. Другими словами, направьте свою энергию на земные задачи и прагматические цели.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит позитивная энергичная неделя. Главным образом это проявится через расширение круга общения, через вашу способность влиять на окружающих. Возможны интересные обсуждения и дебаты, интересные встречи и новые друзья.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит позитивная неделя, связанная с энергичной деятельностью, ведущей к успеху и реализации целей. Вам будет не сложно оставаться в собранном и сконцентрированном состоянии, и это позволит, не отвлекаясь, двигаться к вашим целям. А еще лучше будет заняться стратегическим планированием, для которого эта неделя очень хорошо подходит.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит позитивная неделя, главным достоинством которой будет налаживание отношений с окружающими женщинами (независимо от вашего собственного пола). Увеличение вашей терпимости и принятия окружающих будет тоже очень полезным бонусом недели. Возможно, на предстоящей неделе вам будет хорошо просто расслабиться и немного отдохнуть.

Рыбы — гороскоп на неделю

На следующей неделе Рыбы могут чувствовать эмоциональный дискомфорт, внутреннюю неразбериху. Хорошо будет с сиюминутных дел, задач и беспокойств переключиться на далёкие цели, мечты и планы. Так вам удастся успокоить себя, и направить вашу энергию на решение далеких, но важных задач.

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