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  4. Настоящие и искусственные елки могут быть опасны для здоровья — Роскачество

Настоящие и искусственные елки могут быть опасны для здоровья — Роскачество

, 9:59 Эфирная новость 74

В хвое живых деревьев эксперты нашли вредоносных насекомых, а в искусственных елях — токсины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / A. Jagel; 5-tv.ru

На елочные базары призывают ходить с осторожностью и эксперты Роскачества.

Зеленые красавицы, которые сейчас нарасхват, могут быть опасны для здоровья. В хвое живых деревьев нашли вредоносных насекомых, а в искусственных елях — токсины.

Прежде, чем купить, лучше сначала попросить у продавца сертификат на елку. В нем должно быть написано, в каком лесу она родилась и когда была срублена. Здесь же отметка о том, что дерево было предварительно обработано. Без этого новогоднее настроение будет гарантировано испорчено.

Как правильно выбрать главный атрибут зимнего праздника расскажет Руслан Смыков.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы Роспотребнадзора, как правильно выбрать искусственную или настоящую елку.

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