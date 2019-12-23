На елочные базары призывают ходить с осторожностью и эксперты Роскачества.

Зеленые красавицы, которые сейчас нарасхват, могут быть опасны для здоровья. В хвое живых деревьев нашли вредоносных насекомых, а в искусственных елях — токсины.

Прежде, чем купить, лучше сначала попросить у продавца сертификат на елку. В нем должно быть написано, в каком лесу она родилась и когда была срублена. Здесь же отметка о том, что дерево было предварительно обработано. Без этого новогоднее настроение будет гарантировано испорчено.

Как правильно выбрать главный атрибут зимнего праздника расскажет Руслан Смыков.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы Роспотребнадзора, как правильно выбрать искусственную или настоящую елку.