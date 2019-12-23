«Качественная и безопасная»: в Роспотребнадзоре дали советы по выбору елки

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать новогоднюю елку. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

При выборе искусственного символа Нового года специалисты советуют обращать внимание на запах, он должен быть слабовыраженным. Едкий аромат говорит о нарушении нормативов при изготовлении новогоднего атрибута. Если есть сомнения в экологической безопасности продукта, следует попросить сертификат у продавца, чтобы убедиться в отсутствии в составе опасных для здоровья веществ.

Ветки искусственной елки должны надежно крепиться к стволу дерева, хвоинки также не должны отрываться, если за них потянуть. Смятые в ладони иголки должны быстро возвращаться в изначальную форму.

Особое внимание стоит обратить на пожарную безопасность приобретаемого изделия.

«Качественная и безопасная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке елки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Электрические гирлянды — частый элемент украшения елки, и если материал, из которого сделано новогоднее дерево, легко воспламеняется, то последствия могут быть весьма плачевными», — отметили в ведомстве.

Эксперты Роспотребнадзора также рекомендуют тщательно проверять маркировку изделия. При этом вся информация обязательно должна быть на русском языке.

При выборе настоящей лесной жительницы, следует обращать внимание на внешний вид елки. Дерево должно быть с ровным довольно толстым стволом без трещин. Ветки должны быть гибкими. Елка с тонким стволом или сухими ветками долго не простоит.

Свежесть дерева легко проверить, нужно ударить стволом об землю, если иголки сильно осыпаются, то такую елку брать не стоит.

Растертые в руках хвоинки должны дать сильный аромат. Хвоя без запаха — признак давно срубленного дерева.

Чтобы новогоднее дерево как можно дольше радовало в праздничные дни, отправляться за лесной красавицей желательно не раньше двадцатых чисел декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания новогодних каникул.

Елку следует выбирать только с одной макушкой.

Покупку живого дерева лучше совершать на городском елочном базаре или в лесничестве, чтобы случайно не приобрести незаконно вырубленную елку.

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