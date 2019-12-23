Курьер еды попытался изнасиловать 20-летнюю клиентку в Петербурге

Курьер попытался изнасиловать 20-летнюю покупательницу в Санкт-Петербурге. Девушка сделала заказ еды через мобильное приложение и ожидала доставку у себя дома во Фрунзенском районе Северной столицы. По указанному адресу прибыл мужчина, передал заказ, а после попытался совершить действия сексуального характера в отношении клиентки.

Как сообщила пострадавшая сотрудникам полиции, курьер силой повалил ее на пол и начал домогаться. В это время девушка начала громко кричать и оказывать сопротивление незнакомцу. Как только ей удалось освободиться, мужчина убежал из квартиры.

Правоохранительные органы расследуют инцидент. Изучаются запись с камер наблюдения в доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 43-летний житель Санкт-Петербурга, ранее осужденный за изнасилование, совершил действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки.