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«Британская Кардашьян» похвасталась пышными формами в бикини

, 13:24 | Карина Бернтгольц Видео 3 231

Деми Роуз продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике, когда отдыхала в джакузи.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Британская модель Деми Роуз, известная на просторах сети как «британская Кардашьян», не оставила шанса фанатам устоять перед своей красотой, опубликовав в Instagram пикантное видео. На кадрах блогер отдыхает в джакузи в мерцающем бикини цвета хаки.

Сексуальный купальник акцентирует внимание на самых привлекательных частях тела звезды соцсетей, а удачный ракурс, выбранный Роуз для съемки, не позволяет оторвать глаз от ее пышной груди.

При виде подобных кадров мужская часть подписчиков модели буквально теряет дар речи. В комментариях пользователи не раз признавались, что не могут налюбоваться девушкой, и, сколько бы она фотографий ни выкладывала, им все равно будет мало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «британская Кардашьян» оголилась на берегу Мертвого моря.

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