Первый поезд в Крым выехал из Санкт-Петербурга

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь, который прибудет на полуостров по Крымскому мосту, отправился с Московского вокзала. В церемонии отправления в режиме телемоста поучаствовал президент России Владимир Путин.

В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут. В Севастополь он прибудет 25 декабря в 9:25 по московскому времени. Непосредственно по Крымскому мосту состав будет ехать примерно 20 минут — 25 декабря с 2:10 до 2:30. Встречать поезд в Севастополе будут под гимн города-героя «Легендарный Севастополь».

Стоимость билетов по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь составляет от трех с половиной тысяч рублей. Первый поезд состоит из 17 вагонов, в которых расположились 530 пассажиров.

«В добрый час», — сказал Путин по видеосвязи, когда ему доложили о готовности поезда к отправке.

Приняв участие в церемонии отправления, президент фактически запустил регулярное железнодорожное движение по Крымскому мосту между Крымом и Северной столицей.

Как сообщал 5-tv.ru, сам Владимир Путин находится в поезде, который едет из Керчи в Тамань. Состав движется по железной дороге Крымского моста.