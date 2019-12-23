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Путин выехал из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста

, 13:47 | Карина Бернтгольц 44

Президент РФ совершает рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Президент России Владимир Путин отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста. Таким образом российский лидер фактически запустил железнодорожное сообщение по этой ветке. Вместе с главой государства в путь отправились рабочие-мостовики, с которыми Путин во время поездки проведет беседу.

Свое путешествие президент РФ начал с железнодорожной станции «Керчь Южная. Новый парк», куда приехал накануне. Там главу РФ встретили министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава совета директоров «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

Строительство железнодорожной части через Керченский пролив официально завершилось 18 декабря 2019 года. Планируется, что первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.

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