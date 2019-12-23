Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ в среднем на 850 рублей

Совет Федерации одобрил закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 11 тысяч 280 рублей до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.

Как пояснила вице-спикер Совфеда Галина Карелова, увеличение МРОТ, помимо роста непосредственно зарплат, повлечет за собой повышение различных социальных выплат и компенсаций — таких, например, как оплата больничного и пособия по беременности и уходу за ребенком.

При этом, по словам Кареловой, в некоторых регионах МРОТ будет выше установленного, поскольку на расчет этого показателя влияют повышающие коэффициенты и надбавки, действующие на Дальнем Востоке, в северных регионах России и на приравненных к ним территориях.

Одобренный Советом Федерации закон в ближайшее время должен поступить на подпись президенту РФ.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, что повышение с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда затронет более трех миллионов граждан России.