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  4. Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ в среднем на 850 рублей

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ в среднем на 850 рублей

, 16:01 | Светлана Александрова Видео 50

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составит 12 тысяч 130 рублей, а в регионах, где действуют повышающие коэффицианты, он будет больше.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov, Allexander Makarov, CHROMORANGE / Bilderbox, Tatiana Morozova

Совет Федерации одобрил закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 11 тысяч 280 рублей до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.

Как пояснила вице-спикер Совфеда Галина Карелова, увеличение МРОТ, помимо роста непосредственно зарплат, повлечет за собой повышение различных социальных выплат и компенсаций — таких, например, как оплата больничного и пособия по беременности и уходу за ребенком.

При этом, по словам Кареловой, в некоторых регионах МРОТ будет выше установленного, поскольку на расчет этого показателя влияют повышающие коэффициенты и надбавки, действующие на Дальнем Востоке, в северных регионах России и на приравненных к ним территориях.

Одобренный Советом Федерации закон в ближайшее время должен поступить на подпись президенту РФ.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, что повышение с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда затронет более трех миллионов граждан России.

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