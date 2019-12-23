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Пять вещей из маминого сундука, которые снова в тренде

, 18:11 | Светлана Александрова Видео 36

Стилист-имиджмейкер и блогер Анна Эрнандес-Ранера рекомендует провести ревизию гардероба.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer, CHROMORANGE / Bilderbox, R4610, Wiese/face to face, Instagram @woman_dv

Всем известно, что мода циклична, и выигрывают от этого факта те, кто не торопится расстаться с надоевшими или вышедшими из моды вещами, а предусмотрительно прячет их «в сундук» до лучших времен, вместо того чтобы выбросить.

Заглянуть в этот самый сундук и дальние полки гардероба рекомендует накануне нового 2020 года стилист-имиджмейкер и блогер Анна Эрнандес-Ранера. Изданию АиФ она назвала пять забытых вещей, которые снова в тренде.

Во-первых, стилист советует провести ревизию в мамином шкафу и поискать там «волчью» шубу. Еще несколько лет назад и представить себе было невозможно, что такой наряд опять будет в моде, но сегодня, если вам повезет, титул «самая стильная» вам обеспечен.

Во-вторых, снова в тренде сумка в тон обуви, что еще совсем недавно считалось проявлением дурного вкуса. В новом сезоне можно смело экспериментировать, однако нужно помнить, что и сумка, и обувь должны быть современных фасонов.

Снова в моде мечта советских красоток 1980-х — джинсы-бананы. Если таковые не завалялись в старом шкафу, их можно найти в большом ассортименте в магазинах масс-маркета. Но писк нынешнего сезона — кожаные «бананы»! Однако необходимо помнить, что украшают они только высоких, стройных и длинноногих, в противном случае такие брюки зрительно утяжеляют бедра и укорачивают рост.

Грубые сапоги на шнуровке тоже вернулись. Но если в 1990-х их принято было носить с яркими джинсами и короткими топами, теперь модницы надевают их с длинными платьями в цветочек, с короткими юбками или шортами. И даже заправляют в джинсы-бананы.

Тонкие кардиганы на пуговках с блузкой или водолазкой год назад вызывали снисходительные взгляды модниц. Однако они же теперь с удовольствием носят их на голое тело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рекомендуют одеться на новогоднюю вечеринку стилисты и астрологи.

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