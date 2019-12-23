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Полиция пришла с масштабными обысками на авторазборы Санкт-Петербурга

, 17:27 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 201

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с изъятием имущества из офиса «ЕвроАвто» на Левашовском проспекте.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Roger Tidman/FLPA, 5-tv.ru

Полицейские Санкт-Петербурга проводят масштабные обыски на городских авторазборах. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с изъятием имущества из отделения компании «ЕвроАвто» на Левашовском проспекте, 13.

На кадрах видно, как оперативники выносят из офиса коробки, упакованные в черную пленку. Их складывают в автомобиль, который находится на территории «ЕвроАвто» — одной из крупнейших городских сетей по продаже автозапчастей.

По информации 5-tv.ru, обыски также прошли в магазине автозапчастей на Дальневосточном проспекте, 73. Оттуда изъяли документацию, опрашивали работника. Аналогичные действия провели на авторазборе на Выборгском шоссе.

«Там не обыски, там отключили <…> просто площадки маркет-плейса», — сказал Виталий Новиков, директор по продажам «ЕвроАвто».

Он уточнил, что авторазборы отключила управляющая компания «ЕвроАвто». Это происходит, если нарушаются условия договора.

Представитель компании подтвердил, что в некоторые магазины, которые есть на сайте компании, действительно пришли правоохранители. Правда, обыски не касаются тех фирм, которые работают по франшизе «ЕвроАвто».

«Легальность деталей должны проверить органы. Это не функция „ЕвроАвто“. „ЕвроАвто“ делает много для того, чтобы было как можно сложнее засунуть „левую“ деталь к нам», — добавил Новиков.

Предположительно, обыски могут быть связаны с подозрением правоохранителей о продаже на разборах автозапчастей с угнанных автомобилей. Официальным подтверждением МВД о проведении обысков 5-tv.ru не располагает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области нашли подпольный автосалон с похищенными иномарками.

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