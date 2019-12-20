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Подпольный автосалон с похищенными иномарками обнаружен в Ленобласти

, 20:31 Эфирная новость 55

Угнанные у законных владельцев внедорожники премиум-класса находились в гараже, замаскированном под дачный дом.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

В Ленинградской области обнаружили подпольный автосалон. Все машины — дорогие внедорожники, и все похищены у законных владельцев. Вход в гараж был тщательно замаскирован, но при обыске оперативники нашли секретную кнопку.

В подвале на глубине шесть метров оказались семь иномарок премиум-класса, а также 200 комплектов госномеров и различные устройства для подавления сигналов. С помощью высокотехнологичного оборудования злоумышленники получали доступ к чужим авто в Петербурге, а затем перегоняли их в область.

«При совершении очередного угона автомобиля „Кадиллак“ в Петроградском районе Санкт-Петербурга была организована погоня, которая привела сыщиков в поселок Стеклянный Всеволожского района Ленинградской области. Под дачный дом был закамуфлирован гараж-отстойник, в котором хранились похищенные иномарки», — сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Дорогие машины воровали под заказ. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны. Следователи устанавливают все эпизоды их преступной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что у волейболиста «Зенита» и сборной России угнали Cadillac за 3,5 миллиона рублей.

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