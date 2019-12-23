«Верни колбасу»: Путин пошутил над полпредом Устиновым

Президент РФ Владимир Путин пошутил над своим полномочным представителем в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым. Предметом шутки стала палка колбасы.

Забавный инцидент произошел на выставке сельхозпродукции в Адыгее. Путин стал гостем экспозиции после осмотра тепличного комплекса «Зеленый дом», предназначенного для выращивания роз.

На выставке стояли столы с различными яствами: сыры, хлеба, осетровые, фрукты, различная молочная продукция, масла, несколько сортов колбас. Одну из палок сервелата взял в руки шедший за Путиным полпред Устинов.

«Колбасу положите на место», — обернувшись сказал ему с улыбкой Путин.

Устинов выполнил указание, после чего президент произнес немного перефразированное изречение Остапа Бендера.

«Верни колбасу, все прощу», — пошутил глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин проехал на поезде по Крымскому мосту. Он отправился из Керчи в Тамань.