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«Верни колбасу»: Путин пошутил над полпредом Устиновым

, 17:52 | Игорь Рязов Видео 68

Президент пообещал «все простить», если сервелат окажется на месте.

Фото, видео: www.globallookpress.com / President of Russia

Президент РФ Владимир Путин пошутил над своим полномочным представителем в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым. Предметом шутки стала палка колбасы.

Забавный инцидент произошел на выставке сельхозпродукции в Адыгее. Путин стал гостем экспозиции после осмотра тепличного комплекса «Зеленый дом», предназначенного для выращивания роз.

На выставке стояли столы с различными яствами: сыры, хлеба, осетровые, фрукты, различная молочная продукция, масла, несколько сортов колбас. Одну из палок сервелата взял в руки шедший за Путиным полпред Устинов.

«Колбасу положите на место», — обернувшись сказал ему с улыбкой Путин.

Устинов выполнил указание, после чего президент произнес немного перефразированное изречение Остапа Бендера.

«Верни колбасу, все прощу», — пошутил глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин проехал на поезде по Крымскому мосту. Он отправился из Керчи в Тамань.

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