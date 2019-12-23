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Глава Boeing Меленберг ушел в отставку

, 19:56 Эфирная новость 10

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург покинул свой пост.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / FB-Fischer, 5-tv.ru

Совет директоров отправил в отставку главу американской компании Boeing. 55-летний Деннис Меленберг лишился своего поста на фоне скандала из-за приостановки полетов новых авиалайнеров 737 MAX.

После ряда катастроф, эту модель назвали «летающими гробами». Расследование установило, что причиной крушений стала компьютерная программа Boeing — «Улучшение характеристик системы маневрирования».

Автоматика корректировала действия пилота, направляя нос самолета вниз, когда экипаж пытался его поднять. При этом пилотов об этом не предупреждали и не обучали, как действовать в такой ситуации. Объявлено, что с января Boeing приостановит сборку самолетов этой модели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Boeing приостанавливает производство самолетов модели 737 MAX.

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