Boeing приостанавливает производство самолетов модели 737 MAX

Boeing приостанавливает производство самолетов печально знаменитой модели 737 MAX. По словам представителей корпорации, главная причина — отсутствие разрешений на эксплуатацию. Национальные регуляторы, в том числе Управление гражданской авиации США, до сих пор считают эти самолеты опасными.

После двух катастроф этого лайнера в Индонезии и Эфиопии полеты 737 MAX запрещены по всему миру. Жертвами технических сбоев в бортовых системах стали 346 человек. Программное обеспечение поменяли, выпустили новые памятки, однако эксперты выявили в конструкции самолета новые неполадки — микротрещины между крылом и фюзеляжем.

В Boeing не уточняют, когда планируется вновь запустить конвейер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новый Boeing лопнул во время испытаний.