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Boeing приостанавливает производство самолетов модели 737 MAX

, 17:31 Эфирная новость 26

По словам представителей корпорации, главная причина — отсутствие разрешений на эксплуатацию.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Boeing приостанавливает производство самолетов печально знаменитой модели 737 MAX. По словам представителей корпорации, главная причина — отсутствие разрешений на эксплуатацию. Национальные регуляторы, в том числе Управление гражданской авиации США, до сих пор считают эти самолеты опасными.

После двух катастроф этого лайнера в Индонезии и Эфиопии полеты 737 MAX запрещены по всему миру. Жертвами технических сбоев в бортовых системах стали 346 человек. Программное обеспечение поменяли, выпустили новые памятки, однако эксперты выявили в конструкции самолета новые неполадки — микротрещины между крылом и фюзеляжем.

В Boeing не уточняют, когда планируется вновь запустить конвейер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новый Boeing лопнул во время испытаний.

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