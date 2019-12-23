Путин пообещал обсудить с Китаем снижение пошлин на российское вино

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить вопрос снижения китайских ввозных пошлин на российские вина. Об этом глава государства заявил на встрече с общественностью, посвященной вопросам сельского хозяйства.

Одним из участников встречи стал гендиректор «Фанагории» Петр Романишин. Он сказал, что его компания поставляет вино в Германию и Китай. При этом Пекин держит высокими пошлины на российские вина. Романишин попросил президента обсудить вопрос их снижения во время двухсторонних торговых переговоров.

«Пообсуждаем с нашими китайскими друзьями, обязательно поговорим», — заверил в ответ Путин.

После этого Романишин поблагодарил главу государства за закон о виноградарстве и виноделии. Он отметил, что это «большой шаг вперед» и «очень правильный закон», после чего затронул тему защиты географических названий.

«Это, чтобы было понятно, для наших производителей ключевой вопрос, насколько я понимаю. Потому что виноматериал, так называемый, танкерами завозят. Танкерами! Здесь просто по бутылкам разливают и все. Тогда нашим производителям винограда и вина из него становится конкурировать практически невозможно», — пояснил окружающим Путин.

Гендиректор «Фанагории» подтвердил, что президент прав. Он продолжил и рассказал, что многие земли, на которых раньше росли виноградники, сейчас не используются по назначению. Владельцы участков отказываются их продавать, ожидая более выгодных цен. Романишин попросил ввести для них налоговые стимулы. Например, обязать владельцев платить за землю больше.

«Это правильно, давно обсуждается, нужно только двигать это вперед», — согласился президент, добавив, что-то же самое касается вообще всех земель сельхозназначения.

Как сообщал 5-tv.ru, Госдума приняла закон о виноделии и виноградарстве 18 декабря. Специалисты утверждают, что документ позволит защитить потребителей от покупки некачественной алкогольной продукции. Также закон должен стать толчком для развития всей отрасли.