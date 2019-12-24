Девушка «перепела» песню Queen у зеркала и стала знаменитой

Жительница Нью-Йорка Шелби Корнелисон «перепела» известную песню «Богемская рапсодия» группы Queen и стала знаменитостью. Видео она выложила на своей странице в TikTok.

Секрет популярности видео заключается в настенном зеркале, состоящим из трех частей. Благодаря специальным шарнирам правая и левая части могут немного сгибаться к центру.

Корнелисон синхронизовала исполнение песни со сгибанием разных частей зеркала. В результате получилось добиться эффекта, будто одиночную партию исполняет только она, а партию хора — еще две ее копии.

Видео посмотрели более пяти миллионов раз. 244 тысячи пользователей поставили лайк. Другие ролики девушки смотрят существенно реже — под большинством из них по несколько сотен лайков.

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