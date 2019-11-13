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  4. Житель Тувы записал этнический кавер песни Linkin Park «Numb»

Житель Тувы записал этнический кавер песни Linkin Park «Numb»

, 7:57 | Василий Заика Видео 1 054

Александр Куулар использовал в своей версии легендарной песни варган, а в припеве — горловое пение.

Фото, видео: YouTube @ALEX KUULAR

Житель Тувы Александр Куулар записал этнический кавер песни Linkin Park «Numb». В своей версии легендарной композиции музыкант использовал национальный инструмент варган, а в припеве — горловое пение.

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Сибиряк отмечает, что песни американской рок-группы его всегда вдохновляли. Своей работой Александр Куулар решил привнести в известный трек новую энергетику.

«Я очень люблю творчество группы Linkin Park. Их песни всегда воодушевляли меня. Мой кавер — это дань уважения группе. Песня „Numb“ сама по себе очень мощная, и, используя горловое пение, я лишь пытался внести другой окрас, добавить новую энергетику к этой песне», — цитирует Александра Куулара сайт KP.RU.

Меньше чем за неделю видео, опубликованное на YouTube, собрало около 45 тысяч просмотров и множество комментариев, большинство которых англоязычные.

«Вау, это на самом деле очень круто! Действительно потрясающе!»

«Чувак! Ты удивительный. Честер Беннингтон бы гордился»

«Я просто хочу сказать одну вещь — шедевр, чувак! Потрясающе!»

«Феноменальная версия потрясающей песни!» — пишут восторженные пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галустян в образе Жорика Вартанова перепел «Алкоголичку».

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