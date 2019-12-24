«Муж точно не узнает»: Юлия Снигирь в вечернем платье напросилась на комплименты

Актриса Юлия Снигирь, сыгравшая в пятой части фильма «Крепкий орешек», выложила на своей странице в Instagram фото в очень необычном платье. Волнистые изгибы ткани разных оттенков синего поднимаются до самых плеч артистки.
«Давно задаюсь вопросом: работает ли астрология, или это наша выдумка?» — подписала Снигирь фотографию.
Почти все комментарии посвящены двум темам: образу Снигирь и астрологии. В первом вопросе царило абсолютное согласие — все делают актрисе комплименты.
«Вас тут прям не узнать. Муж точно не узнает, если показать ему фото»;
«Какая вы красивая»;
«Не знаю, как работает астрология, но вы до ужаса прекрасны, богиня», — написали пользователи.
Вторая тема вызвала споры: кто-то уверен, что астрологическим прогнозам можно верить, а кто-то категорически с этим не согласен.
«Конечно же, не работает, а вот генетика работает на все 100%. Небольшой пример: рождается двойня и никакой астрологией не объяснишь различные характеры, а вот по генетике сразу видно, кто в кого пошел. И таких примеров масса»;
«Работает. Я тот еще скептик, но разобравшись, пошла учится. Когда поняла, как точно все, сразу пошла на курс»;
«Ой, непонятно, работает ли. Иногда — в точку, иногда — вообще не туда. Что работает точно, так это сила духа и мечта!» — полагают подписчики.
Для любителей красоты 5-tv.ru ранее публиковал очаровательное селфи Юлии Снигирь без макияжа. Верящим в астрологию, возможно, будет интересно прочитать гороскоп на январь 2020 года для всех знаков зодиака.