«Муж точно не узнает»: Юлия Снигирь в вечернем платье напросилась на комплименты

Актриса Юлия Снигирь, сыгравшая в пятой части фильма «Крепкий орешек», выложила на своей странице в Instagram фото в очень необычном платье. Волнистые изгибы ткани разных оттенков синего поднимаются до самых плеч артистки.

«Давно задаюсь вопросом: работает ли астрология, или это наша выдумка?» — подписала Снигирь фотографию.

Instagram @yuliasnigir

Почти все комментарии посвящены двум темам: образу Снигирь и астрологии. В первом вопросе царило абсолютное согласие — все делают актрисе комплименты.

«Вас тут прям не узнать. Муж точно не узнает, если показать ему фото»;

«Какая вы красивая»;

«Не знаю, как работает астрология, но вы до ужаса прекрасны, богиня», — написали пользователи.

Вторая тема вызвала споры: кто-то уверен, что астрологическим прогнозам можно верить, а кто-то категорически с этим не согласен.

«Конечно же, не работает, а вот генетика работает на все 100%. Небольшой пример: рождается двойня и никакой астрологией не объяснишь различные характеры, а вот по генетике сразу видно, кто в кого пошел. И таких примеров масса»;

«Работает. Я тот еще скептик, но разобравшись, пошла учится. Когда поняла, как точно все, сразу пошла на курс»;

«Ой, непонятно, работает ли. Иногда — в точку, иногда — вообще не туда. Что работает точно, так это сила духа и мечта!» — полагают подписчики.

Для любителей красоты 5-tv.ru ранее публиковал очаровательное селфи Юлии Снигирь без макияжа. Верящим в астрологию, возможно, будет интересно прочитать гороскоп на январь 2020 года для всех знаков зодиака.