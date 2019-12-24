Джеки Чан едва не погиб на съемках боевика

Китайский и американский актер Джеки Чан сполна испытал ужас своей возможной внезапной гибели. Беда едва не приключилась, когда артист во время подводных съемок боевика «Авангард» (Vanguard) застрял под скалой и не мог выбраться, пишет издание thestar.

Когда риск захлебнуться был уже вполне вероятен, Чан приказал себе не паниковать, и тут на помощь пришли коллеги, которые и помогли ему выбраться из смертельной ловушки.

«Я неожиданно почувствовал реальный страх и мое тело затряслось. Я мог так запросто умереть», — поделился Чан пережитым стрессом.

Режиссер «Авангарда» Стэнли Тонг рассказал, что в те минуты, пока Чан находился под водой и о его состоянии было неизвестно, он уже готовился к худшему.

«Когда актера подняли на поверхность, я уже не мог контролировать слезы», — рассказал он.

Один из самых популярных героев боевиков не впервые оказался на волоске от смерти. Например, ему приходилось перепрыгивать с крыши одного здания на другое или свисать на тросе из летящего вертолета. Все трюки 65-летний актер исполняет сам.

Премьера «Авангарда» состоится в Китае 25 января — в Новый год по восточному календарю.

Ранее Джеки Чан по-русски извинился за отмену поездки в Москву на премьеру фильма «Тайна печати дракона», сославшись на загруженность.