Джеки Чан извинился перед российскими зрителями за то, что не приехал в Москву на премьеру фильма «Тайна печати дракона», которая состоялась 11 сентября. Видеообращение артиста транслировал китайский телеканал CGTN, вещающий, в том числе и на русском языке.

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«Я хочу поздороваться с друзьями из русскоязычных стран и регионов, поздороваться с моими поклонниками. Недавно я должен был встретиться с вами в России, однако по некоторым причинам я не смог прилететь. Извините, пожалуйста», — сказал Джеки Чан.

Свое раскаяние и уважение к российским зрителям артист продемонстрировал, сказав несколько фраз на русском языке: «прошу прощения» и «я вас люблю».

Чан также напомнил, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, поздравил россиян с этой датой и пожелал, чтобы дружба между двумя странами длилась вечно.

О том, что Джеки Чан не приедет в Москву стало известно 10 сентября — за день до премьеры российско-китайского фильма «Тайна печати дракона». Сообщалось, что актеру помешали непредвиденные изменения в графике.

«Тайна печати дракона» — картина режиссера Олега Степченко, являющаяся продолжением его фильма «Вий» 2014 года. Эпизодические роли в кино сыграли Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер