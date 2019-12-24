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Тотальная слежка: как американцев контролируют с помощью гаджетов

, 12:27 Эфирная новость 29

В сетях у «Большого Брата» не только владельцы навороченных смартфонов, но и те, кто до сих пор носит в кармане классическую раскладушку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marina Horvat, 5-tv.ru

Рядовые американцы сейчас с интересом изучают результаты расследования.

Данные о тотальной слежке, которую ведут приложения для смартфонов, оказались у журналистов. Результат очевиден — никакой личной жизни не существует.

Теперь всем известно, с кем провел ночь Джонни Депп, где тренируется Шварценеггер, и куда направляется Дональд Трамп.

Причем пользователи сами добровольно соглашаются на слежку.

Кристина Федорова о деталях сенсационного расследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники Google обвинили руководство компании в слежке за ними.

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