Тотальная слежка: как американцев контролируют с помощью гаджетов

Рядовые американцы сейчас с интересом изучают результаты расследования.

Данные о тотальной слежке, которую ведут приложения для смартфонов, оказались у журналистов. Результат очевиден — никакой личной жизни не существует.

Теперь всем известно, с кем провел ночь Джонни Депп, где тренируется Шварценеггер, и куда направляется Дональд Трамп.

Причем пользователи сами добровольно соглашаются на слежку.

Кристина Федорова о деталях сенсационного расследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники Google обвинили руководство компании в слежке за ними.