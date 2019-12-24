Видео: Внучка певицы Софии Ротару показала украшенную живую елку

Внучка народной артистки Украины Софии Ротару 18-летняя Соня Евдокименко в сети не менее популярна, чем ее знаменитая бабушка. За жизнью модели пристально следят многочисленные поклонники, а Соня регулярно радует их фотографиями и видео в сторис на своей странице в Instagram. Недавно девушка у себя в личном блоге показала, как вместе с семьей украсила большую живую новогоднюю елку.

Соня Евдокименко обожает путешествовать. Девушка уже побывала в Нью-Йорке, Венеции и Лондоне, и совсем недавно вернулась из Франции. Новогодние каникулы внучка Ротару решила провести в кругу семьи, пишет Teleprogramma.pro.

В сторис Евдокименко-младшая показала как пушистый домашний любимец бегает вокруг наряженного дерева. Вместе с мамой Светланой юная певица украсила живую елку, которую установили в просторной гостиной. Там же в новогоднюю ночь накроют праздничный стол.

Instagram @svetika

Невестка Ротару Светлана Евдокименко не нарадуется приезду младшей дочки домой. В Instagram женщина выложила уютное семейное фото — не хватало только внука Ротару 25-летнего Анатолия.

«Люблю», — прокомментировала Соня пост мамы.

Подписчики в очередной раз удивились тому, как молодая девушка похожа на знаменитую бабушку и пожелали Ротару-Евдокимовым счастья в новом году.

«Мира, добра, благоденствия!»;

«Долгожданная встреча»;

«Очень красивые», — написали фанаты звездной семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Ротару прокомментировал участие певицы в «Голубом огоньке».