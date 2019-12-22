Директор Ротару прокомментировал участие певицы в «Голубом огоньке»

Подтвердилось участие Софии Ротару в съемках новогоднего шоу «Голубой огонек». Для этого украинская певица приезжала в Россию в начале декабря. О кратковременной творческой деятельности поп-дивы на территории РФ рассказал ее концертный директор. Об этом пишет «Газета.Ru»

«Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных „Огоньках“ и „Песнях года“. Уже даже дала концерт в Монако», — сказал представитель певицы.

Сообщалось, что София Ротару спела в павильоне «Мосфильма», где снимали «Голубой огонек», две песни. Артистка якобы ни с кем не общалась и отказывалась давать какие-либо комментарии журналистам из-за боязни провокаций.

Приезд Софии Ротару в Россию был ознаменован большим скандалом. Некоторые представители отечественного шоу-бизнеса и политические деятели критически высказались об украинской певице, некогда отказавшейся от концертной деятельности на российских площадках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что София Ротару поделилась эмоциями после выступления на музыкальном фестивале в России.