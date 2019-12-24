Девушка выпала из окна в московском кафе во время корпоратива

Страшный инцидент произошел на корпоративе в московском антикафе в ночь на 24 декабря. Во время мероприятия, организованного в преддверии Нового года, одна из участниц вечеринки выпала из окна.

Очевидцы незамедлительно вызвали на место происшествия скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 36 имени Иноземцева с диагнозом сочетанная травма. У девушки диагностированы травмы головы и челюсти.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места событий. Как видно на кадрах, гости вечеринки танцевали, пели, употребляли алкоголь. Незадолго до происшествия пострадавшая беседовала с молодым человеком, а после неожиданно убежала от него в противоположную сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина с двумя детьми выпала из окна дома на северо-востоке Москвы.