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Девушка выпала из окна в московском кафе во время корпоратива

, 13:50 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 71

У пострадавшей диагностированы травмы головы и челюсти.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Страшный инцидент произошел на корпоративе в московском антикафе в ночь на 24 декабря. Во время мероприятия, организованного в преддверии Нового года, одна из участниц вечеринки выпала из окна.

Очевидцы незамедлительно вызвали на место происшествия скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 36 имени Иноземцева с диагнозом сочетанная травма. У девушки диагностированы травмы головы и челюсти.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места событий. Как видно на кадрах, гости вечеринки танцевали, пели, употребляли алкоголь. Незадолго до происшествия пострадавшая беседовала с молодым человеком, а после неожиданно убежала от него в противоположную сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина с двумя детьми выпала из окна дома на северо-востоке Москвы.

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