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Обвиняемого в угрозах судье Криворучко оштрафовали на 110 тысяч рублей

, 14:30 | Василий Заика Видео 27

Евгений Ерзунов признал свою вину, раскаялся в содеянном и был освобожден в зале суда.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Petr Chernov

Мещанский суд Москвы оштрафовал обвиняемого в угрозах федеральному судье Алексею Криворучко Евгения Ерзунова на 110 тысяч рублей, сообщает Интерфакс. Фигурант уголовного дела полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и был освобожден в зале заседания.

«Приговором суда Ерзунов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 УК РФ „Угроза в связи с осуществлением правосудия“, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей. С учетом времени нахождения Ерзунова под стражей штраф снижен до 110 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что слушания по делу в отношении Евгения Ерзунова проходили в особом порядке. Обвинение в ходе прений сторон просило назначить ему наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей.

Уголовное дело против Евгения Ерзунова было возбуждено после его поста в Twitter, в котором он прокомментировал решение судьи Алексея Криворучко в отношении актера Павла Устинова, причинившего травму сотруднику Росгвардии. Следственный комитет расценил сообщение Ерзунова как угрозу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда.

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