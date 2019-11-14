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  4. Суд арестовал Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда

Суд арестовал Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда

, 20:27 | Сергей Зеленский Видео 51

Мужчина пробудет под стражей до 11 января 2020 года.

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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 11 января 2020 года Евгения Ерзунова, подозреваемого в угрозах московскому судье.

Мужчина был задержан 13 ноября в московском аэропорту «Внуково» при попытке вылететь за границу.

Ему было предъявлено обвинение по статье «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».

Ерзунов был задержан после того, как другой подозреваемый по делу, ранее задержанный и признавший свою вину Сергей Половец в ходе допроса сообщил о причастности своего знакомого к совершению преступления. По его словам, именно Ерзунов был автором поста в интернете, ставшим поводом для обвинения в угрозах убийством и призывах к экстремизму.

Ранее суд арестовал Алексея Вересова, также обвиняемого в угрозах московскому судье.

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