«Дуэт „Груди“»: Стас Костюшкин «зажег» вместе с Анной Семенович

Певец Стас Костюшкин порадовал фанатов совместным видео с экс-солисткой группы «Блестящие» Анной Семенович. Записью бывший солист дуэта «Чай вдвоем» поделился в своем Instagram-аккаунте.

В кадре артисты облачены в красные наряды: Семенович — в платье с поясом, а Костюшкин — в рубашке и темных брюках. Музыканты решили подурачиться по пути на сцену и исполнили характерное движение, как в танце «Цыганочка».

«Встречайте дуэт „Груди“», — шутливо подписал пост артист.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Поклонники пришли в восторг от эксцентричного видео артистов и начали активно комментировать увиденное.

«Ах, ты Стас! Я бы тоже хотел бы быть рядом с Анной»;

«Классные такие!!!»;

«Хороший дуэт», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович потрогала обнаженную грудь Стаса Костюшкина.