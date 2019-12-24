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«Дуэт „Груди“»: Стас Костюшкин «зажег» вместе с Анной Семенович

, 23:49 | Мия Субботина Видео 63

Артист поделился закулисным роликом на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @stas_kostyushkin_official

Певец Стас Костюшкин порадовал фанатов совместным видео с экс-солисткой группы «Блестящие» Анной Семенович. Записью бывший солист дуэта «Чай вдвоем» поделился в своем Instagram-аккаунте.

В кадре артисты облачены в красные наряды: Семенович — в платье с поясом, а Костюшкин — в рубашке и темных брюках. Музыканты решили подурачиться по пути на сцену и исполнили характерное движение, как в танце «Цыганочка».

«Встречайте дуэт „Груди“», — шутливо подписал пост артист.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Поклонники пришли в восторг от эксцентричного видео артистов и начали активно комментировать увиденное.

«Ах, ты Стас! Я бы тоже хотел бы быть рядом с Анной»;

«Классные такие!!!»;

«Хороший дуэт», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович потрогала обнаженную грудь Стаса Костюшкина.

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