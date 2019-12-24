«Юль, прости»: Анна Семенович потрогала обнаженную грудь Стаса Костюшкина

Бывшая участница «Блестящих» Анна Семенович и экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин показали зрителям, с каким настроением надо встречать Новый год. На сцене в окружении танцоров они зажигательно исполнили песню про один из самых любимых праздников.

При этом отличное настроение не покидало артистов еще за кулисами. Облачившись в яркий наряд, Семенович поспешила показать платье и венок своему напарнику по концертному номеру Стасу Костюшкину. И если, невзирая на выдающиеся формы, певица всегда довольно целомудренно скрывает свою грудь, то петербургский исполнитель с удовольствием демонстрирует накаченный торс при каждом удобном случае. Вот и на этот раз экс-солист дуэта «Чай вдвоем» «забыл» застегнуть рубашку.

В ролике, который Семенович выложила в сторис в своем Instagram, Анна, недолго думая, начинает поглаживать обнаженную грудь Стаса Костюшкина, не забыв при этом извиниться перед супругой известного певца.

«Юль, прости, хоть потрогаю», — виновато выдыхает знаменитость в камеру телефона.

Анна Семенович ранее рассказала, как совершенно неожиданно для себя в 21 год присоединилась к группе «Блестящие» после того, как спортивную карьеру в фигурном катании пришлось оставить из-за травмы. Сейчас 39-летняя артистка занимается сольными проектами.

Стас Костюшкин пел в популярном дуэте «Чай вдвоем», который просуществовал с 1994 по 2012 год. В настоящее время 48-летний артист занимается бизнесом, ведет различные шоу и конечно же выступает на сцене.

Как передавал 5-tv.ru, Стас Костюшкин ответил на обвинения подписчиков в оказании эскорт-услуг.