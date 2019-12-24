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«Протон-М» успешно вывел в космос метеоспутник «Электро-Л»

, 16:40 | Игорь Рязов Видео 50

Космический аппарат будет обеспечивать Россию оперативной гидрометеорологической информацией.

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Фото, видео: Тwitter.com/ roscosmos, 5-tv.ru

Тяжелая ракета «Протон-М» успешно вывела новый российский метеоспутник «Электро-Л» на суборбитальную траекторию полета. Об этом свидетельствует трансляция Роскосмоса.

«Протон-М» стартовал с 81-й площадки космодрома Байконур в 15:03 по московскому времени. Позже произошло успешное отделение аппарата «Электро-Л» от разгонного блока.

Теперь метеоспутник должен с помощью трех включений двигателя блока ДМ-03 выйти на геостационарную орбиту. Ожидается, что это произойдет в 21:40 по московскому времени. Тогда же спутник отделится от ДМ-03.

Это третий спутник «Электро-Л», который Россия вывела в космос: первый был отправлен в 2011 году, а второй — в 2015-м. Новый аппарат весит более двух тонн и должен работать в течение 10 лет. Ему предстоит обеспечивать Россию оперативной гидрометеорологической информацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета-носитель «Союз-СТ-А» отправила четыре спутника и телескоп CHEOPS на орбиту.

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