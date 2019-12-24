Генерал ФТС арестован по обвинению в освобождении контрабандистов от ответственности

Начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы, генерал-лейтенант Александр Кизлык арестован по обвинению в освобождении от уголовной ответственности контрабандистов. Как стало известно 5-tv.ru, чиновник помог избежать наказания жене посла Кении, которая пыталась незаконно ввезти в РФ 41 тысячу долларов. Суд постановил заключить мужчину под стражу до 22 февраля.

В ходе обысков дома у арестованного были обнаружены и изъяты 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности, а также золотые слитки весом более килограмма. Тем не менее сам Кизлык обвинения отрицает.

Вместе с ним по уголовному делу проходит его заместитель Алексей Серебро. В соответствии с третьей частью 285-й статьи УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС.