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Генерал ФТС арестован по обвинению в освобождении контрабандистов от ответственности

, 16:21 | Карина Бернтгольц Видео 106

Суд постановил заключить генерала-лейтенанта Александра Кизлыка под стражу сроком на два месяца.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin

Начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы, генерал-лейтенант Александр Кизлык арестован по обвинению в освобождении от уголовной ответственности контрабандистов. Как стало известно 5-tv.ru, чиновник помог избежать наказания жене посла Кении, которая пыталась незаконно ввезти в РФ 41 тысячу долларов. Суд постановил заключить мужчину под стражу до 22 февраля.

В ходе обысков дома у арестованного были обнаружены и изъяты 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности, а также золотые слитки весом более килограмма. Тем не менее сам Кизлык обвинения отрицает.

Вместе с ним по уголовному делу проходит его заместитель Алексей Серебро. В соответствии с третьей частью 285-й статьи УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС.

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